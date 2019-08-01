На трассе в Свердловской области сгорел автомобиль

20:23 | 19.08.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Пышминском городском округе на 161 км трассы Р351сгорел автомобиль "Renault Logan".



Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, чтобы потушить пламя, на место выезжала пожарная машина и 4 человека личного состава. С огнём пожарные справились за 5 минут.



О пострадавших не сообщается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»