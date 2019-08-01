В Свердловской области почти 31,5 тысяча человек пострадала от укусов клещей

20:12 | 19.08.2019

Фото: pixabay.com

В Свердловской области с начала сезона 31 426 человек, в том числе 5601 ребенок, пострадали от укусов клещей, об этом рассказали в Роспотребнадзоре.



Отмечается, что с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» врачи госпитализировали 297 человек. У 66 из них диагноз подтвердился. «Клещевой иксодовый боррелиоз» подтвердился у 380 человек из 527 госпитализированных.



Добавим, что в регионе на сегодняшний день медики провели 225 581 вакцинацию и 337 111 ревакцинаций против клещевого вирусного энцефалита, также на территории региона были проведены акарицидные обработки на 10 205 гектарах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»