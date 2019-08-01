В Госздраве проводят проверку медэкспертизы виновника ДТП на Малышева

Управление здравоохранения проверяет результаты медэкспертизы виновника аварии на Малышева. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургского госздрава, врач больницы №24 допустил в документах несколько серьёзных ошибок.Акт медосвидетельствования опубликовал автоэксперт Максим Едрышов. Согласно документу, заполненному медиком, сбор биоматериалов проводился 4 июня, хотя авария произошла 4 августа. Кроме того, в бумаге неправильно указано имя виновника аварии: вместо Владимира Андреевича Васильева врач вписал Василия Андреевича Васильева.Напомним, смертельная авария произошла на пересечении Малышева-Московская. Водитель на Kia Rio на скорости влетел в машины, стоявшие на светофоре. В результате погибли водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле такси Uber.