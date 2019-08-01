В Екатеринбурге разрешили застройку территории возле музея ИЗО

19:25 | 19.08.2019

Фото: afisha.ru

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило застройку территории возле музея ИЗО на Воеводина,5 в Екатеринбурге.



Согласно документации, опубликованной на сайте ведомства, новые охранные границы здания теперь проходят четко по южному фасаду, а сквер, находящийся между улицей Малышева и павильоном «Цветы» может быть застроен.



Ранее на этом месте городская администрация хотела построить офисный центр или торговые площади.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»