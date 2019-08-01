В Асбесте полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля

18:24 | 19.08.2019

Фото: МО МВД России "Асбестовский"

Сотрудники полиции Асбеста задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.



В МО МВД России «Асбестовский» рассказали, что злоумышленника стали разыскивать после того, как о пропаже автомобиля ВАЗ 2101 дежурную часть сообщил потерпевший.



Подозреваемого задержали в 05:20 утра на 4 километре автодороги посёлка Рефтинский – Асбест. За рулём он находился в нетрезвом состоянии. В отделе полиции мужчина рассказал, что угнал машину, чтобы добраться до дома.



В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»