В Екатеринбурге пьяный мужчина убил ножом двух знакомых

18:09 | 19.08.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге свердловчанин убил ножом двух своих знакомых. Как рассказали в СКР, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



В следственном отделе по Чкаловскому району пояснили, что мужчина решил убить знакомых из-за личной неприязни во время распития спиртных напитков в квартире дома на улице Мартовской. Следователи установили, что мужчина был вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. В содеянном он признался.



Уголовное дело отправили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»