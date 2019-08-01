Мэр Екатеринбурга наградил экипаж самолета, совершившего экстренную посадку в поле, макетом подводной лодки

18:02 | 19.08.2019

Фото: eanews.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин встретились с экипажем лайнера A321, благодаря профессионализму которого были спасены сотни пассажиров рейса Москва - Симферополь при экстренной посадке. Членов команды наградили почетными грамотами и макетом подводной лодки «Екатеринбург».



В пресс-службе мэрии сообщили, что решение подарить именно этот сувенир принял Александр Высокинский. Он считает, что герои есть герои – как на подводном флоте, так и на воздушном.



Отметим, что ранее президент России Владимир Путин наградил командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героя России, а остальных членов экипажа – орденами Мужества.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»