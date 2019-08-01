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17:59 | 19.08.2019
В Свердловской области депутата райдумы лишили полномочий за «условку»
Установлено, что Верхнесалдинским районным судом в июне 2019 года Соловьев осужден по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу 9 августа.
Согласно федеральному законодательству, к депутатам, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный судебный приговор, применяется мера ответственности в виде досрочного прекращения полномочий.
В связи с тем, что депутат Владимир Соловьев добровольно свои полномочия не сложил, прокуратура обратилась внесла представление об устранении нарушений закона председателю думы. По результатам его рассмотрения решением думы 15 августа полномочия депутата Соловьева прекращены.
© «Вечерние ведомости»
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