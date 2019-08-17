В Березовском с бывшей заведующей детсада взыскали больше двух миллионов рублей

12:43 | 19.08.2019

Прокуратура Березовского через суд взыскала с бывшей заведующей детсадом в поселке Лосиный сумму ущерба в размере 2,4 миллиона рублей, причиненного ею местному бюджету в результате совершения мошенничества.



В апреле 2019 года приговором Березовского городского суда Елена Филатова признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Филатова признана виновной в том, что, являясь заведующей детским садом № 25 в п. Лосиный в период с октября 2009 года по декабрь 2016 года трудоустраивала на вакантные должности детского сада лиц, которые фактически свои обязанности не исполняли, и получала за них заработную плату и иные выплаты.



К примеру, осуждённая издала и подписала приказ о приеме на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), которая данные трудовые обязанности не исполняла, проживала в это время в Ханты-Мансийском автономном округе.



Таким образом Елена Филатова путем обмана похитила денежные средства Управления образования Березовского городского округа в размере более 2,4 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура в Березовский городской суд направила исковое заявление о взыскании с осуждённой ущерба, причиненного бюджету. Суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с бывшей заведующей детским садом в пользу муниципального образования более 2,4 млн. рублей.

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