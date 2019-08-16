Ушла в День города и не вернулась: в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку-подростка

18:16 | 18.08.2019

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге ищут пропавшую Лену Бурдовицину. Как рассказала сестра 15-летней девушки, вчера она ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Девушка ушла из дома по адресу улица Краснолесья, 117 и направилась в сторону микрорайона Европейский в 8 вечера. Сестра пояснила, что в доме происходили конфликты, но раньше из-за этого Лена не уходила. Рост девушки 160-162 см. Сегодня родители подростка написали заявление в полицию.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Лены просят сообщать в полицию или маме девушки по номеру 8-919-387-07-61.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»