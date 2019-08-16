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18:16 | 18.08.2019
Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"
Ушла в День города и не вернулась: в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку-подростка
Девушка ушла из дома по адресу улица Краснолесья, 117 и направилась в сторону микрорайона Европейский в 8 вечера. Сестра пояснила, что в доме происходили конфликты, но раньше из-за этого Лена не уходила. Рост девушки 160-162 см. Сегодня родители подростка написали заявление в полицию.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Лены просят сообщать в полицию или маме девушки по номеру 8-919-387-07-61.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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