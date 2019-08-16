Новости дня
17:11 | 18.08.2019
Фото: liveinternet.ru
На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступит Андрей Замковой
Андрей Замковой является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года. Также в команде России будут Василий Егоров (весовая категория до 52 килограммов), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Окончательный состав команды определили в субботу в Кисловодске.
Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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