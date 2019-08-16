На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступит Андрей Замковой

17:11 | 18.08.2019

Фото: liveinternet.ru

Андрей Замковой включен в состав сборной России на ЧМ по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге в сентябре, об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов на тренировочном сборе.



Андрей Замковой является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года. Также в команде России будут Василий Егоров (весовая категория до 52 килограммов), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Окончательный состав команды определили в субботу в Кисловодске.



Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»