В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок

16:06 | 18.08.2019

Фото: zar-yarmarka.ru

На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты. Как рассказали в «Росэнергоатоме», отключение проводилось по штатному алгоритму по нормальной схеме.



Энергоблок вновь подключат к сети, как только выяснят, от чего сработал защитный механизм. Третий энергоблок работает в штатном режиме. Сотрудники «Росэнергоатома» отметили, что радиоационный фон на территории станции не повышался, сейчас он «находится на уровне естественного природного фона».



Напомним, что энергоблок №4 ранее, в ночь на 12 июля, уже отключали из-за срабатывания автоматической защиты. Тогда причиной отключения было изменение характеристик конденсатора в выключателе генератора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»