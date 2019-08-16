В День города екатеринбургские полицейские научили детей безопасному поведению на дорогах

14:26 | 18.08.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В День города в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции совместно с городским кадетским корпусом, «Лабораторией безопасности» устроили для детей профилактические мероприятия в Историческом сквере. В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что самые маленькие посетители даже смогли побыть в роли настоящих водителей и научиться безопасному управлению транспортным средством.



Сотрудники ГИБДД провели с детьми беседы о безопасном поведении на дорогах, устроили тематические игры и конкурсы. Взрослые и дети также смогли ознакомиться с патрульной авто и мототехникой и узнать как работают полицейские. Кроме того, в зоне выездной мотошколы прошёл праздничный заезд и тест-драйв на детских квадроциклах при поддержке и участии российского автогонщика Сергея Карякина.



Во время мероприятия автоинспекторы вручили детям на память подарки, а после пожелали горожанам хорошего настроения и безопасных дорог.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»