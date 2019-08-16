Из главного храма Вооруженных сил в Екатеринбург привезут икону «Спас Нерукотворный»

13:46 | 18.08.2019

Фото: пресс-служба ЦВО

В столицу Урала 23 августа привезут икону «Спас Нерукотворный. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, святыня приедет из главного храма Вооруженных сил и будет выставлена в Храме на Крови.



В связи с прибытием иконы в Храме на Крови также пройдёт божественная литургия, которую будет проводить митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Кирилл в сослужении с владыками Екатеринбургской митрополии.



Отметим, что икона в настоящее время находится в Челябинске. Планируется, что в течение года она побывает в 120 городах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»