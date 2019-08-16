Екатеринбургский школьник завоевал диплом на международном математическом турнире в Сербии

13:00 | 18.08.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Екатеринбургский одиннадцатиклассник гимназии № 9 Верх-Исетского района Иван Лахтин завоевал диплом по проекту «Метод перераспределения зарядов» на 31-й летней конференции международного математического турнира городов, которая состоялась в сербском Аранджеловаце.



Как отметили в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга, юноша был единственным школьником, представлявшим Свердловскую область на мероприятии. Всего в турнире принимали участие 85 школьников из России, Сербии, Хорватии, Украины, Германии, Колумбии, Таиланда, Канады и других стран.



По словам отца Ивана, на турнире школьникам предлагалось выбрать одну из шести предложенных тем и выполнить задания. Причём дети могли работать как в команде, так и самостоятельно. Юноше удалось в одиночку справиться с максимальным количеством задач по теме «Метод перераспределения зарядов».



«Есть задачи, которые кроме него не осилил никто из участников. Столько же задач решила еще одна команда из трёх человек», - поделился отец школьника.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»