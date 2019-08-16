На улице Металлургов ночью произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок

В Екатеринбурге ночью произошло еще одно ДТП. Как рассказали в ГИБДД, в результате аварии 8-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника, и перелом лучевой кости.Авария произошла из-за того что водитель автомобиля «Киа Рио» уснул за рулём и колесом задел бордюрный камень. Иномарку отбросило на яблоню и фонарный столб.Кроме 8-летнего пассажира пострадала также 28-летняя супруга водителя, ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.Сам водитель не пострадал, сработали подушки безопасности.«По предварительной информации, водитель автомашины KIA Rio, двигаясь по улице Металлургов в сторону Серафимы Дерябиной, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на препятствия. В результате столкновения пострадали восьмилетний мальчик и 28-летняя женщина. Мальчика доставили в больницу № 9 с переломом лучевой кости со смещением, компрессионным переломом позвоночника. Женщину — в больницу № 23 с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом челюсти», — прокомментировали ДТП в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Кроме ремонта собственного авто, водителю явно предстоит компенсировать затраты на ремонт уличного освещения, из-за столкновения пострадал столб, в который влетел автомобиль, кроме того, с него отвалился фонарь.На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.