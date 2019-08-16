В Серове произошла авария с участием двух автомобилей «ВАЗ»

12:04 | 18.08.2019

Фото: novorosinform.org

В Серове столкнулись автомобили «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 2115». Как рассказали в ГУ МЧС, в результате ДТП пострадал один человек.



Уточняется, что машины столкнулись на улице Луначарского. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения. Над устранением последствий ДТП работали 6 спасателей и одна единица техники.



Сейчас точные обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»