Ночью в Екатеринбурге мужчина устроил драку из-за того, что его не пустили в кафе

10:36 | 18.08.2019

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге ночью после празднования Дня города возле «Макдональдса» на улице Восточной произошла драка. По словам очевидцев, один из участников инцидента устроил дебош, потому что его не пустили в кафе.



После того как мужчину отказались пускать в «Макдональдс», он ударил стоящую рядом с кафе «Ауди». Позже нарушитель ударил вышедшего из кафе водителя автомобиля, между ними завязалась драка. До приезда полиции водителя держали 5-6 мотоциклистов.



Сотрудники полиции заковали мужчину в наручники, но посадить в машину его долго не удавалось, потому что нарушитель не вставал с колен. На подмогу пришлось приехать ещё двум машинам с полицейскими.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»