В Екатеринбурге ночью на улице Белинского таксист сбил пьяную женщину

09:25 | 18.08.2019

Фото: Е1.RU

Ночью в уральской столице на улице Белинского таксист сбил нетрезвую женщину. Врачи увезли пострадавшую в больницу №36 с сотрясением мозга и ушибом правого бедра.



Водитель такси двигался по Белинского в сторону Щорса. По его словам, женщина убегала от своего кавалера и решила перебежать дорогу. После происшествия молодой человек скрылся.



Прибывшие на место сотрудники ГИБДД подтвердили, что женщина была пьяна и переходила дорогу в неположенном месте.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»