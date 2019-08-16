Возле ЕКАДа произошло ДТП, в котором пострадали двое детей

Сегодня вечером возле ЕКАДа, на отрезке дороги соединяющей Дублер Сибирского тракта и посёлок Малый Исток, рядом с остановкой «Бухара-Урал», произошло ДТП с участием трёх машин. Детей, находящихся в одной из иномарок доставили в детскую городскую больницу №9 с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».Девушка, водитель белого «Рено Логан», двигалась по направлению посёлка Малый Исток. На регулируемом перекрёстке, на въезде на предприятие «Газпром трансгаз Екатеринбург», она решила развернуться. После разворота она остановилась, чтобы пропустить транспорт двигавшийся со стороны Малого Истока. В этот же момент решил развернуться автомобиль «Опель Зафира», но встречный «Рено Дастер» пропускать не стал, из-за чего столкнулся с ним. После столкновения «Рено Дастер» отбросило на «Рено Логан».Следует отметить, что пострадавшие пятилетний мальчик и трёхлетняя девочка находившиеся в «Рено Логан», на момент ДТП были в детских креслах. Помимо детей пострадал также водитель «Рено Дастер». У него ушиб ноги.Сотрудники МЧС прибыли на место через минуту после вызова, затем подъехала «скорая» и ГИБДД. По предварительным данным, «Опелем Зафира» управлял пьяный водитель. Точные обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.