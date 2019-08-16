В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мира и Первомайской произошло ДТП с участием двух автомобилей

18:21 | 17.08.2019

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В районе перекрестка Мира – Первомайская столкнулись два автомобиля. Обе машины выбросило с проезжей части.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что авария произошла возле дома №43 на Первомайской. При повороте налево водитель «двенадцатой» не пропустил Ford Focus, из-за чего машины столкнулись.



В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля, сейчас он находится в больнице с ушибами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»