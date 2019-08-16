В Екатеринбурге открылся танцевальный Фестиваль #DANCEEKB

17:16 | 17.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В честь Дня города в уральской столице на площади у ККТ «Космос» проходит IV Фестиваль танцев #DANCEEKB.



На площадках фестиваля горожане смогут увидеть ярких представителей различных танцевальных стилей, таких как хип-хоп, вог, фламенко, хаус, krump, allstyles и breaking. Также жители города услышат различных исполнителей на чемпионате «URBAN DANCE», совершат путешествие во времени на площадке «Historydance» и увидят, мастерство танцоров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на празднике выступит участник шоу «Танцы» на ТНТ Андрей Драгунов.



Добавим, выступления танцоров начались в полдень и продлятся до праздничного салюта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»