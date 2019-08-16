Екатеринбурженке, пострадавшей в ДТП с Андреем Косиловым, стало лучше

16:34 | 17.08.2019

Фото: 74.ru

Девушке из Екатеринбурга, пострадавшей в ДТП с Андреем Косиловым 28 июля, стало лучше. Как рассказала мама 19-летней Анастасии, хотя девушка по прежнему в коме, врачи наблюдают совсем небольшую положительную динамику.



Анастасия проходит лечение в Челябинске. Сейчас она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. По словам мамы девушки, в больнице есть все необходимые лекарства и оборудование. Родители каждый день приезжают из Екатеринбурга в Челябинск, чтобы навестить дочку.



Напомним, ДТП с участием гендиректора «Рависа», бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова произошло в Аргаяшском районе. На 18-м км трассы Косилов выехал на встречку, чтобы обогнать ехавший впереди автомобиль, хотя на том месте обгон был запрещен. В результате, Lexus Косилова столкнулся с «Ладой». В ДТП пострадали водитель и двое пассажиров «Лады».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»