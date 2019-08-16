В День города в Екатеринбурге на конкурсе «Городской свадьбы» молодожёны выиграли квартиру

15:32 | 17.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в День города прошёл традиционный конкурс «Городской свадьбы». Главный приз достался семье Курочкиных – невеста Инна вытащила из лотерейной вазы бархатный шарик с ключом от однокомнатной квартиры.



Конкурс прошел на главной площади Екатеринбурга. После того как мэр города Александр Высокинский поздравил молодоженов, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2019» Виктория Вершинина вынесла на сцену поднос с бархатными шариками, внутри одного из которых находился ключ от квартиры. Шарики поместили в стеклянный лототрон, после чего молодожены по очереди тянули их из коробочки.



Молодожёны Денис и Инна получили ключ от квартиры в жилом комплексе «Сказка».



Добавим, что всего в этом году в конкурсе «Городская свадьба» приняла участие 21 молодая пара. Мероприятие проводится в Екатеринбурге традиционно с 1983 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»