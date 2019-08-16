На выставке ретроавтомобилей в Екатеринбурге представили микроавтобус из «Кавказской пленницы»

14:44 | 17.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, в День города, в Екатеринбурге проходит выставка ретроавтомобилей и фестиваль духовых оркестров. На проспекте Ленина среди различных коллекционных машин отечественного, европейского и американского производства можно увидеть микроавтобус из «Кавказской пленницы».



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, редкий экспонат, Citroen ID19 1965 года, представил Музей автомобильной техники УГМК. В ходе открытия выставки мэр города Александр Высокинский вместе с солистом рок-группы «Чайф» Владимиром Шахриным прокатился на автомобиле Москвич-401, которому уже более 60 лет. Всего на проспекте Ленина горожане смогут увидеть более 40 экспонатов.



А на международном фестивале духовых оркестров жители уральской столицы смогут послушать швейцарских барабанщиков «Маджестик» из Цюриха, тирольский оркестр из города Унттерлангкампфен, духовой оркестр из республики Тыва и других исполнителей. Вечером музыканты вместе с участниками фестиваля «Лица улиц» примут участие в шествии от Драмтеатра до Исторического сквера.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»