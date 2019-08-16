В Екатеринбурге на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего ребенка

14:24 | 17.08.2019

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В уральской столице на пересечении улиц Сурикова и Шмидта на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего ребенка.



Как рассказали очевидцы, ребенок резко выскочил на дорогу, водитель Hyundai Solaris затормозил, но остановить машину не успел. Пострадавшего ребёнка с места происшествия увезли в больницу на «скорой».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»