В День города глава Екатеринбурга наградил Дмитрия Пумпянского

13:07 | 17.08.2019

Фото: ural.kp.ru

В День города мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вручил промышленнику, президенту «Группы Синара» Дмитрию Пумпянскому знак Почетного гражданина города.



Награждение прошло во время церемонии поднятия флага в честь 296-летия Екатеринбурга у здания администрации города. Предприниматель, в свою очередь, поблагодарил мэра за награду.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»