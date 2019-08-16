«Урал» сыграл вничью с «Крыльями советов» в молодежном первенстве

12:23 | 17.08.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Молодежка «Урала» сыграла вничью с «Крыльями советов» в матче 6-го тура первенства России.



Следует отметить, что «Уралу» удалось отыграться со счёта 0:2. Первые два гола были забиты соперниками на 5-й и 28-й минутах. Далее, на 40-й минуте, гол удалось забить уральскому футболисту Толкачеву, второй удар нанёс Чижков на 74-й минуте. Игра завершилась со счётом 2:2.



Добавим, что в турнирной таблице «Урал» находится на 9 месте. «Крылья советов» располагаются на 4 строчке.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»