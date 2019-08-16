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11:58 | 17.08.2019

Фото: телеграм-канал BAZA

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: екатеринбургские дизайнеры выпустят футболки с фразой бортпроводника A321

Дизайнеры из Екатеринбурга решили выпустить футболки с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», сказанной бортпроводником самолёта A321 «Уральских авиалиний» после аварийной посадки в кукурузном поле.

Эти слова после приземления в поле бортпроводник Дмитрий Ивлицкий сказал пассажирам самолёта, чтобы объяснить, куда им нужно идти.

«Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти. Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», - рассказал бортпроводник.

Напомним, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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