В Сухом Логу из-за хлопка газа пострадали двое свердловчан

10:12 | 17.08.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Из-за хлопка газа в частном доме в Сухом Логу пострадали мужчина и женщина. Сейчас они находятся в больнице.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате хлопка газа в доме на улице Пролетарской была разрушена одна из стен и повреждено перекрытие. Возгорания в доме не произошло.



По предварительным данным, утечка газа произошла из газового баллона, находившегося в доме. Сам баллон повреждён не был. Сейчас спасатели выясняют точные обстоятельства происшествия.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»