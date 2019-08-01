Начинающих свердловских предпринимателей бесплатно обучат бизнесу

20:03 | 16.08.2019

Фото: pixabay.com

Власти Свердловской области объявили о старте бесплатной обучающей программы «Стартуй уверенно» для начинающих предпринимателей. Как сообщили в департаменте информполитики региона, свердловчан будут обучать в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, будущим предпринимателям расскажут, как зарегистрировать юрлицо, выбрать бизнес-идею, провести анализ рынка, управлять командой и ресурсами, готовить финотчетности и использовать инструменты маркетинга.



Следует отметить, что в программе смогут поучаствовать и действующие предприниматели. На данный момент программа стартовала в Екатеринбурге, а уже в сентябре этого года в ней смогут принять участие и предприниматели из Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»