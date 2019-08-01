Школы в Свердловской области подготовили к началу нового учебного года

18:40 | 16.08.2019

Фото: ria.ru

Почти все свердловские школы готовы к началу нового учебного года, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.



В этом учебном году в области будет работать 1031 школа. Отмечается, что во время совещания в режиме видеоконференции, проведённом замминистра просвещения РФ Татьяной Синюгиной, Свердловскую область внесли в число регионов-лидеров по уровню готовности к учебному году. Подготовка уже завершится до 20 августа. К Дню знаний все школы будут соответствовать необходимым требованиям.



Добавим, что в этом году в школу пойдут около 500 тысяч детей, в том числе более 55 тысяч первоклассников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»