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18:19 | 16.08.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Делегация МВД провела проверку в отделении полиции Сухого Лога

В подразделении полиции по вопросам миграции ОВД Сухого Лога сотрудники свердловского МВД провели плановую проверку. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, не смотря на то, что местные жители не критиковали работу местной полиции, проблемных вопросов обнаружилось предостаточно.

«Нагоняй от представителей руководства главка прилетел за обшарпанную дверь на входе, за плохое состояние крыльца, за неухоженную тропинку и другие «косяки», - пояснил Горелых. Кроме того, сотрудники регионального главка пообщались с посетителями здания. Оказалось, что одна из женщин, пришедшая впервые получать паспорт, за 27 лет ни разу не видела своего главного документа и даже не представляла как он выглядит.

Горелых отметил также, что в целом место вполне подходит для качественного обслуживания граждан, здание находится в ухоженном состоянии. На устранение недостатков полицейским Сухого Лога дали 14 дней.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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