Матч «Урал» — «Крылья советов» начнет пилот, посадивший самолет в кукурузном поле

18:00 | 16.08.2019

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В Екатеринбурге перед началом футбольного матча «Урал» — «Крылья Советов» состоится церемония чествования экипажа самолета «Уральских авиалиний» U6-178, который вчера успешно посадил самолет с 226 пассажирами на борту в кукурузном поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов сделает символический первый удар по мячу. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал».



Кроме того, накануне ФК «Урал» объявил, что вручит членам экипажа бессрочный абонемент на посещение всех матчей футбольного клуба.



Напомним, что Airbus A321 вылетел из Жуковского в Симферополь, но вскоре после взлета в двигатель попали птицы и командиру воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в поле. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не погиб.



Матч пройдет на «Екатеринбург-Арене» 17 августа. Вход на стадион перед матчем откроется в 14:30. Игра начнётся в 16:00. Билеты можно приобрести в официальном магазине в ТРЦ «Гринвич», а также в день матча на стадионе в кассе (ул.Репина).

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»