В Сысерти противники мусорного полигона встретились с мэром города

14:30 | 16.08.2019

Фото: eanews.ru

В Сысерти мэр города Дмитрий Нисковских и замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов встретились с противниками строительства мусоросортировочного завода и полигона для отходов.



Объект собираются строить в деревне Большое Седельникова. Один из ее жителей рассказал, что на встречу пришло более ста человек. Конкретное решение о судьбе проекта так и не приняли. Егор Свалов отметил, что участка с привязкой к конкретному месту не выбирали.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»