Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций

АО «Уралэлектромедь» входящее в состав металлургического комплекса УГМК, приступило к завершающему этапу строительства второй очереди Производства стальных конструкций (ПСК).Сейчас на предприятии ведутся монтаж и наладка автоматизированной линии производства сварного решетчатого настила производительностью более 300 т в месяц. Одновременно с этим ведется проектирование электрической части линии. Поставка оборудования ожидается в ноябре. До этого времени в ПСК будет смонтирована дополнительная электроподстанция, подготовлены фундаменты и система вентиляции.По словам начальника Производства стальных конструкций Андрея Мысляева, с помощью автоматизированной линии предприятие расширит номенклатуру выпускаемой продукции, а также будет выполнять весь спектр услуг по изготовлению металлоконструкций – от заготовительных операций до сборки и оцинковки изделий любых габаритов.«На данный момент производство обеспечивает предприятия, входящие в структуру УГМК. Но не исключено, что мы выйдем и на российский рынок, заняв определенную нишу: мощности цеха позволяют производить до 9 тыс. тонн стальных конструкций в год», – отметил он.На производственные участки поставлено самое современное оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей. К примеру, дробеструйная камера, позволяющая производить подготовку металлоконструкций перед покраской. Вторая очередь ПСК будет также оснащена сварочными постами, окрасочно-сушильной камерой для окрашивания крупногабаритных изделий.На первой очереди – в отделении заготовки – установлено металлообрабатывающее оборудование: торце-фрезерные станки, сварочные посты, профилегибы, листогибы, станки для правки уголкового профиля, автоматизированная линия обработки уголкового профиля, две установки термической резки и другое. Все агрегаты разместились на площади свыше 15000 кв. м.