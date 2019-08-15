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13:36 | 16.08.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций

АО «Уралэлектромедь» входящее в состав металлургического комплекса УГМК, приступило к завершающему этапу строительства второй очереди Производства стальных конструкций (ПСК).

Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций

Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций

Сейчас на предприятии ведутся монтаж и наладка автоматизированной линии производства сварного решетчатого настила производительностью более 300 т в месяц. Одновременно с этим ведется проектирование электрической части линии. Поставка оборудования ожидается в ноябре. До этого времени в ПСК будет смонтирована дополнительная электроподстанция, подготовлены фундаменты и система вентиляции.

По словам начальника Производства стальных конструкций Андрея Мысляева, с помощью автоматизированной линии предприятие расширит номенклатуру выпускаемой продукции, а также будет выполнять весь спектр услуг по изготовлению металлоконструкций – от заготовительных операций до сборки и оцинковки изделий любых габаритов.

«На данный момент производство обеспечивает предприятия, входящие в структуру УГМК. Но не исключено, что мы выйдем и на российский рынок, заняв определенную нишу: мощности цеха позволяют производить до 9 тыс. тонн стальных конструкций в год», – отметил он.

На производственные участки поставлено самое современное оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей. К примеру, дробеструйная камера, позволяющая производить подготовку металлоконструкций перед покраской. Вторая очередь ПСК будет также оснащена сварочными постами, окрасочно-сушильной камерой для окрашивания крупногабаритных изделий.

Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций

На первой очереди – в отделении заготовки – установлено металлообрабатывающее оборудование: торце-фрезерные станки, сварочные посты, профилегибы, листогибы, станки для правки уголкового профиля, автоматизированная линия обработки уголкового профиля, две установки термической резки и другое. Все агрегаты разместились на площади свыше 15000 кв. м.

© «Вечерние ведомости»

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