В центре Екатеринбурга появился первый самокатошеринг

13:30 | 16.08.2019

Фото: "Типичный Екатеринбург" / vk.com

В Екатеринбурге появился первый самокатошеринг на улице Малышева, 124. Пока что для использования доступны 11 самокатов, которые выдерживают вес до 100 килограмм.



Схема аренды похожа на велошеринг или каршеринг – необходимо скачать приложение Samocat Sharing, зарегистрироваться, оплатить поездку и просканировать QR-код самоката. После катания самокат нужно будет вернуть туда же, откуда его взяли.



В Samocat Sharing есть механические и электрические самокаты, стоимость их различается. Так, механический самокат стоит 2,7 рубля в минуту, а электрический – четыре рубля за то же время.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»