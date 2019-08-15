В Екатеринбурге собрали подписи за ускорение работ по благоустройству «Зеленой Рощи»

08:25 | 16.08.2019

Днем 15 августа в Екатеринбурге общественной организацией «Защита Природы» был осуществлён сбор подписей за ускорение работ по благоустройству парка «Зеленая Роща». В мероприятии приняли участие и жители окрестных домов. Несмотря на то, что мероприятию пытался активно помешать «урбанист» Владимир Злоказов и несколько его поклонниц, было собрано более 600 подписей, сообщили организаторы.



В разъяснительной работе с жителями принял участие руководитель проекта благоустройства от АО «Свердловскавтодор» Сергей Кузнецов и рецензент проекта благоустройства, доктор сельскохозяйственных наук, завкафедрой ландшафного строительства Уральского лесотехнического университета Людмила Аткина.



Соответствующее обращение от общества «Защита Природы» и подписи на 30 листах зарегистрированы в администрации губернатора и главы Екатеринбурга.



Юрий Камаев отметил, что население не достаточно информировано о проекте благоустройства. Так, некоторые СМИ пишут, что будет вырублено 220 деревьев, не указывая, что по проекту будет высажено 1600 новых деревьев и 3800 кустарников, появятся три новые детские площадки.



Напомним, что работы по благоустройству парка проходят в рамках реализации национального проекта «Формирование современной городской среды».

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