В Екатеринбурге перед матчем «Урал» – «Крылья Советов» выступит Niletto

20:51 | 15.08.2019

Фото: Niletto

В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге перед субботним футбольным матчем «Урал» – «Крылья Советов» на центральном стадионе выступит участник шоу «Песни» на ТНТ Niletto.



Niletto также считается одним из самых просматриваемых танцевальных блоггеров в России. Кроме того, он стал финалистом спортивного шоу на Первом канале «Русский ниндзя».



Вход на стадион перед матчем откроется в 14:30. Игра начнётся в 16:00. Билеты можно приобрести в официальном магазине в ТРЦ «Гринвич», а также в день матча на стадионе в кассе (ул.Репина).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»