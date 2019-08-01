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20:11 | 15.08.2019
В Нижнем Тагиле суд расторг брак местной жительницы с таджиком
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2016 года гражданка Российской Федерации заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана без намерения создания семьи. Целью брака являлось получения мигрантом законного права проживания на территории России.
При этом установлено, что с момента заключения брака они совместно не проживали, общих детей не имели, совместного хозяйства не вели, виделись с 2016 года 1 раз, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, согласно объяснениям женщины, после регистрации брака они не общались, брак заключался с целью легализации пребывания гражданина Таджикистана на территории РФ без намерения создать семью.
В соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае его фиктивности. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании указанного брака недействительным и аннулировании соответствующей записи книги актов гражданского состояния.
Ленинский районный суд г. Нижний Тагил исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, запись акта гражданского состояния аннулирована.
© «Вечерние ведомости»
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