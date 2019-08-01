В Ивдельском районе приостановили поиски пропавших манси

18:31 | 15.08.2019

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поиски пропавших манси в Ивдельском районе приостановлены из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Такое решение принято из-за большого подъема воды в реке Лозьве, в связи с сильными дождями, обрушившимися на северный Урал. Спасатели ждут, когда уровень воды в реке спадет.



Напомним, что 31 июля лодка с группой манси отправилась по реке Лозьва из поселка Вижай в Ушму. На следующее утро лодку нашли перевернутой, а позже отыскали тела женщины и двух детей. Мужчину и маленького ребенка до сих пор не нашли.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»