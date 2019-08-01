27 свердловских волонтеров будут помогать в организации WorldSkills-2019

17:41 | 15.08.2019

Фото: worldskills2019.com

В Свердловской области прошел заключительный тренинг по подготовке волонтеров региона, которые будут помогать в организации 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, проходящего в Казани. Набор и обучение волонтеров в области организовал Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы».



«Генеральная цель программы подготовки – высокоэффективная команда волонтеров, обеспечивающая высокий уровень сервиса для всех клиентских групп. Также это возможность познакомиться с людьми, которые будут волонтерить на одном проекте в течение всего Чемпионата», – прокомментировали подготовку в центре «Волонтеры Урала».



Делегация из 27 свердловских добровольцев отправится в Казань уже 17 августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»