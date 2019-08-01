По дороге из Краснотурьинска в Екатеринбург загорелся пассажирский автобус

17:26 | 15.08.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня днем по пути из Краснотурьинска в Екатеринбург загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы.



Они рассказали, что дым в салоне появился сразу после того, как автобус отъехал от Краснотурьинска. Водитель сначала не заметил произошедшего, но, когда пассажиры сообщили о ЧП, остановил транспортное средство и потушил возгорание самостоятельно.



После этого автобус проследовал по маршруту.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»