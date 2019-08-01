Новости дня
16:56 | 15.08.2019
Фото – Наталья Федорова
На площади 1905 года в Екатеринбурге проходит репетиция Дня города
День города только 17 августа, но ощущение, что праздник настал раньше. Центральная площадь уральской столицы забита людьми – проходит репетиция массовки и отлаживание сценария мероприятия.
Помимо этого, сегодня в 19:00 в этом месте зазвучит «Мировая классика на главной площади города». 100 музыкантов Уральского государственного академического филармонического оркестра выступят под открытым небом для жителей и гостей Екатеринбурга.
Всю программу мероприятий на День города можно посмотреть на официальной сайте администрации города.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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