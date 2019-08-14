В Екатеринбурге ночью загорелась девятиэтажка

11:03 | 15.08.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге минувшей ночью в девятиэтажном доме на улице Уральской загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.



Пожар произошел на шестом этаже – огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. Сигнал пожарным поступил в 01:22. Пожарно-спасательные подразделения звена газодымозащитной службы спасли десять человек. По лестничным маршам эвакуировали 40 жителей, десять из которых были детьми.



Борьба с огнем закончилась в 01:50, а в 03:33 завершился разбор и поливка сгоревших конструкций. Всего на месте работали четыре пожарных машины и 14 человек личного состава.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»