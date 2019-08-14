В Екатеринбурге прошло очередное совещание по подготовке к форумам 100+ Forum Russia, WorldSkills и Всемирному дню городов

21:35 | 14.08.2019

Фото: metalinfo.ru

В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов провёл совещание по подготовке к мероприятиям, которые пройдут в уральской столице этой осенью.



Речь идёт о форумах 100+ Forum Russia, WorldSkills (Hi-Tech) и Всемирном дне городов. В связи с тем, что все они будут проходить в Екатеринбург-ЭКСПО одновременно, на совещании распределили распределение площадок. Так, например, для битвы роботов, которую проведут в рамках WorldSkills, решили выделить площадку в три тысячи квадратных метров в первом павильоне. Отмечается также, что на форум 100+ Forum Russia полным ходом идёт приглашение гостей.



Добавим также, что в Екатеринбург-ЭКСПО на данный момент ведутся монтажные работы в рамках подготовки площадок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»