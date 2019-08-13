Свердловские парламентарии выступили с предложением снести поселок Шихан

13:04 | 14.08.2019

Фото: МК-Урал

Свердловские депутаты намерены ликвидировать поселок Шихан, который находится около Краснотурьинска. С таким предложением выступили местные парламентарии, сообщает МК-Урал.



Сейчас в Шихане никто не живет. Там нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций и других условий для комфортного проживания. В пресс-службе Заксобрания Свердловской области заявили, что перспективы дальнейшего развития поселка не просматриваются.



«Профильный комитет Законодательного Собрания – по региональной политике и развитию местного самоуправления – рассмотрит проект в осеннюю сессию», – рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»