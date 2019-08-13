Новости дня
13:04 | 14.08.2019
Фото: МК-Урал
Свердловские парламентарии выступили с предложением снести поселок Шихан
Сейчас в Шихане никто не живет. Там нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций и других условий для комфортного проживания. В пресс-службе Заксобрания Свердловской области заявили, что перспективы дальнейшего развития поселка не просматриваются.
«Профильный комитет Законодательного Собрания – по региональной политике и развитию местного самоуправления – рассмотрит проект в осеннюю сессию», – рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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13:04 | 14.08.2019
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12:49 | 14.08.2019
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12:20 | 14.08.2019
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11:56 | 14.08.2019
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11:37 | 14.08.2019
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11:36 | 14.08.2019
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11:35 | 14.08.2019
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11:21 | 14.08.2019
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10:30 | 14.08.2019
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10:00 | 14.08.2019
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09:40 | 14.08.2019
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09:20 | 14.08.2019
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21:00 | 13.08.2019
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19:52 | 13.08.2019
Шесть легковушек и бульдозер: в Екатеринбурге произошло массовое ДТП
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В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
18:35 | 13.08.2019
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17:46 | 13.08.2019
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17:45 | 13.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов
17:31 | 13.08.2019
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16:26 | 13.08.2019
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