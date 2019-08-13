В Екатеринбурге ищут пропавшую 16-летнюю девушку

12:27 | 14.08.2019

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге пропал подросток. С 24 июля этого года местонахождение девочки неизвестно.



16-летняя Мария Менькова пропала на Уралмаше. Ее можно узнать по следующим приметам: рост 156 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы средней длины.



На момент продажи она была одета в черные джинсы, футболку цвета «хакки» и чёрно-белые кроссовки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Марии, просят позвонить руководителю отряда «Лиса» Наталии по номеру +7-900-044-02-20 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»