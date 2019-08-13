Шесть легковушек и бульдозер: в Екатеринбурге произошло массовое ДТП

13 августа вечером в Екатеринбурге на улице Смазчиков произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей и бульдозера. Машины полностью заблокировали проезд.Больше всего пострадала машина, в которую въехал бульдозер – ковш смял багажник автомобиля и разбил заднее стекло, также пострадала крыша легковушки. Другие машины тоже получили повреждения.На улице Смазчиков сейчас идёт ремонт, из-за чего движение ведётся только на двух полосах. Из-за аварии в этом направлении проехать и вовсе стало невозможно.Информации о пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.