В Екатеринбурге архитекторы представили проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле

17:59 | 13.08.2019

Фото: Instagram студии ROCK

Архитекторы бюро ROCK опубликовали в своем Instagram проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле. Проектировщики разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Это место называют одним из возможных после того, как инвесторы отказались от прежней площадки.



В пояснении к фотографиям говорится, что архитекторы изучили житие святой Екатерины и решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов. Представители бюро рассказали, что показывали этот проект РМК, и им понравилось.



Напомним, что под храм святой Екатерины согласовали площадку в сквере у Драмтеатра, стройка должна была начаться в середине мая 2019 года. После того, как на территории сквера появился забор, в городе начались протесты. Горожане приходили в сквер и требовали остановить стройку. Через неделю все работы там полностью прекратили и убрали забор. С тех пор новую площадку под храм так и не выбрали.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»